de letter L





Foto opdracht voor 3-9-17

L (de letter) De L is een erg mooie letter in ons taalgebruik. Het is de L van LEUK maar vooral van LIEFDE. De eerste L heb ik gebruikt voor de opdracht voor deze zondag. Ik heb geprobeerd een paar LEUKE foto’s te maken en op te zoeken die beginnen met de letter L. We zien achtereenvolgens: Leesbril Lamp Lucifers Ladder Landschap Lieveheersbeestje Lucht Lidwoorden. Ik wens jullie een LEUKE dag met veel zon en LIEFDE. Gr,Jan