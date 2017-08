Pitten en zaden





Foto opdracht voor 27-8-17

PITTEN EN ZADEN Het gaat dus deze week over pitten en zaden. Gelijk vroeg ik me af: wat is het verschil. Het enige dat ik kan bedenken: pitten zijn groot en zaden zijn klein. Snij een tomaat open en we zien pitjes en toch spreken we ook van tomatenzaad als we gaan vermeerderen. Zoek het maar uit. Voer voor psychologen. Ik heb het gehouden bij de pitten/zaden die deze week op mijn bord kwamen. (Behalve de laatste natuurlijk, die zijn voor onze parkiet). Sommigen laten zich mooi op de kiek zetten, vooral met de juiste belichting. Ach, ze hebben mijn lege momenten weer gevuld en dat is o.a. het doel van deze zondagse fotosessie. Iedereen weer het allerbeste. Gr.Jan