RECLAMEBORDEN





FOTO OPDRACHT VOOR 18-6-17

RECLAMEBORDEN Je hoeft er eigenlijk niet eens voor de wijk uit. Allerlei teksten schreeuwen je toe langs de wegen en op pleinen. Even een fietsritje door onze wijk en ik had dertig kiekjes. Dat zal in de dorpen wel anders zijn, denk ik. Zie hier mijn keuze. Zondag (vaderdag) kom ik pas laat langs voor een reactie. Prettige dag. Groet, Jan