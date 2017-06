GRAPJES







GRAPJES. Deze keer laat ik de weekopdracht een keer voorbijgaan. Ik ben de laatste weken bezig geweest met wat grapjes via de camera, de PC en photoshop en die wil ik deze keer even laten zien, daar doe je het toch voor. Geïnspireerd door wat ik vaak zie bij de ‘foto van de dag’ heb ik twee bewerkingen gemaakt en ook een paar foto’s van minimensjes, zoals ik die maar zal noemen. Het is een beetje spotten met verhoudingen en perspectief uitgaande van een gewone foto. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van scenes, gemaakt op tafel, zgn. tabletop. Bekijk maar of je het leuk vindt. Verder allemaal een prettige, zonnige dag. Groet, Jan