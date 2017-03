HULPMIDDELEN

Geen eenvoudige opdracht want zijn nu de echte hulpmiddelen. Bijna alle dingen die we gebruiken zijn dingen om iets mee te doen, zij helpen ons. Willen we schrijven, hebben we een potlood nodig die ons daarmee helpt, ga maar eens een maaltijd maken, wat zijn er dan veel middelen die ons daarbij helpen. Ik heb daarom gezocht daar wat hulpmiddelen die we niet elke dag gebruiken. Zelf vind ik dat dit niet erg gelukt is. Daarom was de opdracht nog moeilijk te noemen. We doen het er maar weer mee.

Iedereen een mooie dag.

Groet, Jan.