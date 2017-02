roest of roestkleur





FOTO OPDRACHT VOOR 19-2-17

ROEST OF ROESTKLEUR Nou, daar kan ik wel wat mee. Te beginnen de boekenreeks van Lenny Butt, op één na allemaal in de roestkleur vanwege de ouderdom. Van deze kapitale serie is er al één stukgelezen en opnieuw ingebonden. Nr 2 is…. Ja, wat is dat eigenkijk. Laten we deze keer eens raden, doe een gooi. De nrs 3, 6 en 8 zijn details van kleding in de roestkleur. Nrs 4 en 5 zijn metaalroest op gereedschap en 7 is koperroest, dat is niet bruinkleurig maar groen. Hiermee is dan weer aan de opdracht voldaan. Iedereen een prettige dag en die nummer twee, wat is dat nou? Gr.Jan