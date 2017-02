Gribou---Greet 12 feb 2017 01:14 Dat je dit een fijn onderwerp vond dat straalt ook van je foto's af .

Mooi de reflectie op foto 3 , het is dat ik weet dat het over lucifers ga , had ik dat niet geweten dan was 5 voor mij een raadplaatje geweest .

Prachtig zoals je met het licht hebt gespeeld foto 4 en 6 .

De narcis .....als een zonnetje die ik al dagen mis , dat gemis maak jij met deze foto goed

Prachtige serie close-up en macro foto's .

groet Greet