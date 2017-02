VELGEN





FOTO OPDRACHT voor 5-2-17

VELGEN Zegt de ene velg tegen de andere": "Zo zeg, wat ben jij rond". Zegt andere velg:" Kijk naar je eige". En zo is het, alle velgen zijn rond. Om daar nu eens een foto van te maken met een mooie compositie, ik vond dat wel erg moeilijk. De keus is niet zo groot. Wielen zonder band hebben ook geen velg. Alle trams en treinen vallen dus af. Blijft er over, velgen van auto’s fietsen rollators en dergelijke. Ik heb een bezoekje gebracht aan onze bandenspecialist waar ik mijn gang mocht gaan, niet alleen in de showroom maar ook in de werkplaats. Maar ja, elke velg is rond. Het bleef dus moeilijk. Misschien heb ik andere mogelijkheden over het hoofd gezien, ik ben benieuwd. Allemaal een prettige dag. Gr.Jan