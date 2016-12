STREPEN





Foto opdracht voor 1-1-17 BESTE WENSEN VOOR IEDEREEN

STREPEN. Allereerst voor alle Zondagse fotobloggers de allerbeste wensen voor het komende jaar. De strepen van Marianne behoeven geen bijgevoegde gegevens of uitleg. Een streep is een streep is een streep, niet waar. Je vindt ze in de kledingkast, in een tijdschrift of op tv. Zelfs in de badkamer kun je streepjes tegenkomen onder de douche. Kijk om je heen en je wordt er streperig van. Leuke opdracht dus Prettige Nieuwjaarsdag. Gr.Jan