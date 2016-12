Kerstsfeer/licht





KERSTSFEER/LICHT Ik ben bang dat het meer ‘sfeer ’dan ‘licht’ is geworden. Voor het kerstlicht moet je er toch meer op uit en dat is er deze week niet van gekomen. We zullen deze 1e Kerstdag vast veel mooie foto’s te zien krijgen van verlichte bomen, gebouwen, kerken enz. Ik heb het daarentegen met een paar prenten uit het archief gedaan en een paar foto’s thuis gemaakt. Aan kerstlicht ontbreekt het dus vandaag maar de sfeer zit er deze dagen best wel in. Veel gezelligheid, met kinderen en kleinkinderen, wacht ons en reken maar dat dat sfeervol zal zijn. Ook wordt er deze dagen lekker en (te) veel gegeten. Ik gun iedereen datzelfde dezer dagen. Gr.Jan