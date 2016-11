Haiku

Het zal zo ongeveer een jaar geleden zijn dat ik via Toos en Benneke leerde wat een Haiku is. Daarna heb ik gemerkt dat ik vrij makkelijk deze gedichtjes op papier kon zetten en dat ik het nog leuk vond ook. Ik heb er nu een 50-tal, met een passende achtergrond, gebundeld in een boekje geprint op aquarelpapier.

Tevens een paar bijgevoegd.

Groet van Jan