FLESSEN





Foto opdracht voor 20-11-16

FLESSEN Vorige week grote paniek, plotseling crashte de computer en zat ik in de problemen. Ik moest die dag dingen regelen bij de bank en de apotheek. Daar zit je dan met allerlei dingen die je via de PC regelt. Tjonge, wat zijn we afhankelijk geworden van de digitale techniek. Ik moest tot zaterdag wachten tot onze dochter het app. kon meenemen. Maar natuurlijk weekend dus wachten tot zij hem ’s maandags mee kon nemen naar het bedrijf waar zij werkt. Lieve collega’s hebben het apparaat opgeschoond e.d. en zo konden we hem dinsdags weer ophalen Deze week dus de boel flessen en ook geen lange verhalen. Van alles uit de kast gehaald (letterlijk en figuurlijk). Hier dus mijn bijdrage. Zondag veel visite in de ochtend maar ik kom weer langs. Gr.Jan