FOTO OPDRACHT voor 6-11-16

BEELDEN EN BEELDJES Het zijn bij mij beeldjes geworden. Je zou het niet denken van een stad als Delft maar we hebben weinig beelden. Ik ben trouwens al sinds de ‘stoepen’ niet in de binnenstad geweest. Nr 1 kwam uit het tuincentrum 2 kregen we toen we 25 j. getrouwd waren 3 ook uit het tuincentrum 4 Laaf in een plantenbak 5 idem 6 serie schenkkurken 7 de Hummeltjes van moeders 8 een kattenkop Iedereen een fijne dag gewenst. Groet, Jan