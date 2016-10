H De letter H van Herfst

De letter H (van herfst).

Steeds als het weer HERFST is (1) moet ik denken aan die van 2010. U moet weten, wij hadden toen heel aparte buren. Die hebben met die gekke HOEDJES (2) de hele buurt op stelten gezet met hun escapades, hun liefdesleven. Het was een heel eigenaardig stel. Zij was een echte dame (dacht ze) maar de hele buurt wist dat ze vreemd ging met een niet onbemiddelde HOUThandelaar (4). Iedereen wist dat, ook haar man maar zij wist niet dat hij het wist. Zij wist wel meer niet, zij wist bv niet dat haar man ook vreemd ging. Hij was een wat slonzige, slungelige man die dacht dat hij artistiek was en hij kleedde zich als zodanig. Hij was smoor verliefd geworden op de prachtige HANDEN (3) van een fluitiste van het plaatselijke ensenble.

Zijn opgedirkte echtgenote ging twee of drie keer per week met haar handelaar uit. Dan kwam de mascara uit de kast en de verkeerde lipstick, trok ze haar te korte rokje aan en op de laarsjes met te hoge hakken die zo sexy stonden, liep ze de straat uit, door iedereen nagekeken. Haar man (de klungel had geen geld voor escapades) deed het anders. Hij keek op internet naar programma’s over klassiek muziek en veroverde daar zijn fluitiste mee als hij haar ontmoette. Zo hing zij aan zijn lippen als hij zijn kennis spuide over het 25ste pianoconcert van Mozart of zijn beroemde 6e symphonie..

Op die gedenkwaardige herfstdag (4) wilde het toeval dat de beide stellen hadden besloten naar het HERTENkamp (5)te gaan in het stadspark. Mevrouw had al snel genoeg van de hertjes en beliefde wel een versnapering in het paviljoen. Dat kwam de handelaar goed uit. Hij had uitsluitend belangstelling voor de kwaliteit van de statige bomen van het park. In het paviljoen bleek dat er nog slechts één tafeltje voor vier personen beschikbaar was en algauw zat hij aan een grote pils met een borreltje en zij veergenoegd te lepelen in een advocaatje met slagroom.

Ondertussen was de fluitiste met haar vriend op een bankje neergezeten waar zij vertelde over het succes dat ze had met haar fluitsolo in ‘Der Vogelhändler’. Bij de laatste moeilijke passages kwam de regen plotseling de idylle verstoren. Hij vond het wel zonde maar trok toch maar z’n nieuwe, artistiek ogende, colbertje uit om te voorkomen dat het hemelwater (7) haar coiffure zou vernielen en hand in hand renden ze naar het paviljoen waar ze hijgend in de hal bleven staan.

Daar stond hij, hij had zijn zinnen gezet op een goedkoop verblijf op een bankje en nu stond hij hier in de hal van een dure horecagelegenheid, waarvoor hij niet de middelen had. En binnen nog slechts twee plaatsen aan een tafeltje voor vier. En het was nog wel zo’n mooie herfstdag (8).

Hoe moet dat verder?

Wie maakt het af?