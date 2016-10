Andere artikelen







PORTRETTEN APART





FOTO OPDRACHT VOOR 2-10-16

PORTRETTEN APART/APARTE PORTRETTEN Theo Thermoskan , altijd gewend om goed gekleed te gaan, had dringend iets nieuws nodig voor de bruiloft van een nichtje. Maar ja, om nu alleen de stad in te gaan is ook zoiets. Weetje wat, ik vraag mijn gezellige buurman, de vaas van oma, of hij tijd heeft voor een bezoekje aan het centrum. Helaas, de vaas van oma lag met een griepje te bedde. Tussen twee hoestbuien door adviseerde hij om naar zijn neef, Steven Stokstaart, te gaan die wel van een uitje houdt. Maar ook die was verhinderd. Hij had net een uitnodiging gekregen van de atletiekunie om te scheidsrechteren in de superliga voor atleten uit Suriname en dat wilde hij niet afslaan. Zijn advies: vraag het aan het Delftblauwe vaasje, die heeft verstand van de laatste herenmode. Helaas, hij kon niet weg want zijn lichtende neus moest opgeladen worden voor hij de deur uit kon. Theo was ten einde raad. Wie had hij in zijn vriendenkring nog over. Hij zocht net in zijn mobiel toen hij een app-je kreeg van Flierefluiter. Ik hoorde dat je gezelschap zocht, ik wil wel met je mee. Ik wist niet hoe snel ik hem moest afwimpelen, je wilt niet weten wat een enorme zeik.. vervelende vogel dat is. Gelukkig werd ik daarna gebeld door Steven die vertelde dat hij toch wel mee kon. De wedstrijd was afgelast omdat de stersprinter nergens te vinden was. Geen wonder, die had zich verstopt in de koelkast omdat hij bang was om geklopt te worden. Zo gingen dus Theo en Steven samen op stap naar de stad. En wie zat daar achter de vitrage het tafereeltje gade te slaan, ja hoor, ze had alles weer gezien. Petronella Perzik natuur weer. Er ontgaat haar niets in de straat. Ze zal vast wel haar vriendin bellen en schande spreken over die twee. Een thermoskaan met een stokstaartje. Het moet niet gekker worden. Foei!! Prettige zondag Gr.Jan (een beetje vroeg deze keer)































Geplaatst op 01 oktober 2016

Gribou---Greet 01 okt 2016 23:59 In een woord : GEWELDIG

wat heb je dit leuk in elkaar gezet .

Met dit verhaaltje in m'n gedachten wordt het vast lekker slapen



groet Greet



Tteun 01 okt 2016 23:59 Mooi verhaal en een gave foto serie.Gr.Teun